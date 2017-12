Deputado do PSD defende nova escola secundária no concelho de Santa Maria da Feira 28 dez 2017, 10:40 O deputado do PSD Amadeu Albergaria confrontou o ministro da Educação na Assembleia da República com a necessidade de criação de uma nova escola secundária no concelho de Santa Maria da Feira.



"Numa audição ao governante, o parlamentar social democrata recordou que o fim do apoio ao Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas agudizou a necessidade de haver mais ensino gratuito neste nível", refere um comunicado.



"Todos os partidos com assento parlamentar, quando falam no concelho de Santa Maria da Feira, são unânimes acerca desta necessidade. Tínhamos três escolas secundárias e passamos a ter duas", vincou Amadeu Albergaria, interrogando o ministro sobre se considera o Governo que esta é uma necessidade que pode ser resolvida a curto prazo.



Numa intervenção em audição regimental, Amadeu Albergaria recordou que o concelho de Santa Maria da Feira tem cerca de 140.000 habitantes e até há bem pouco tempo era servido por três escolas secundárias de acesso gratuito. "Com a questão colocada ao ensino particular e cooperativo, o acesso ao Colégio de Santa Maria de Lamas deixou de ser gratuito, o que coloca a necessidade urgente da existência de mais ensino secundário neste município", alertou.



A outro nível, Amadeu Albergaria confrontou o ministro com a situação dos terrenos da antiga escola Fernando Pessoa, também no concelho de Santa Maria da Feira, entretanto devoluta, graças à construção de um novo estabelecimento de ensino, em terreno propriedade da Câmara Municipal. Colocou, também, o problema sentido pela escola EB 2,3 de Paços e Brandão, provocado pela falta de funcionários, agora que recebeu grande parte dos alunos do Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

