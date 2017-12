A Escola de Natação de Estarreja foi certificada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN). O vice-presidente da direção, Alexsander Esteves, esteve no Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja para entregar a Placa e Diploma de Certificação da Escola de Natação de Estarreja, nível 1, no passado dia 19.



Se por um lado esta chancela representa o “reconhecimento” do trabalho desenvolvido por toda a equipa da Escola de Natação de Estarreja e “da prestação do serviço que é feito à comunidade”, por outro “traduz algo que está por trás, ou seja, a organização, o trabalho e o prosseguir de um objetivo”, refere a edilidade local.



A FPN desenvolveu este projeto de certificação, com o objetivo de melhorar e/ou reconhecer a qualidade do ensino em várias Escolas de Natação Portuguesas.

Atualmente, 87 entidades encontram-se em processo de certificação, que estabelece vários níveis: 0, 1, 2 e 3.



A Câmara destaca as “boas condições” do CDL, por ser “muito bem localizado e tem tudo para albergar outras áreas da natação, como por exemplo polo aquático, sincronizada, natação adaptada e natação master”. Outra componente muito importante para a federação é a “boa relação” existente entre o Municipio e a Secção de Natação do CDE – Clube Desportivo de Estarreja.