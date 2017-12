O presidente da Câmara garantiu que existem condições para transferir a totalidade das verbas para 10 Juntas de Freguesia ao abrigo dos contratos interadministrativos de 2018, existindo divergências apenas no caso de Eixo-Eirol.

São financiamentos para tarefas, sobretudo, de limpezas e manutenção de espaços públicos, no âmbito das delegações de competências.

Estão assegurados cerca de 1,740 milhões de euros, o que representa "um aumento substancial" em relação ao ano a findar (1,4 milhões de euros), como sublinhou Ribau Esteves na Assembleia Municipal, esta quarta-feira à noite.

Filipe Guerra, do PCP, nada opôs aos contratos, sublinhando a "necessidade de assegurar capacidade financeira e independência" às Juntas.

O Bloco de Esquerda, através de Virginia Matos, defendeu que os contratos deveriam ser plurianuais e prever mais competências. A bloquista comentou ainda adendas aos financiamentos de 2016, considerando que algumas obras tiveram fins eleitoralistas.

Sara Tavares, do PS, questionou os critérios na distribuição de verbas.

Polémica com Eixo -Eirol

O presidente da Junta de Eixo -Eirol, João Morgado, eleito pelos socialistas, queixou-se dos financiamentos "manifestamente insuficientes" para tratar de jardins, pedindo à Câmara para assumir que é quem tem a responsabilidade pela urbanização de Azurva. "As pessoas ficam na dúvida e pensam que é a Junta", justificou.

Nos esclarecimentos aos deputados, Ribau Esteves assumiu que não é adepto de delegação de competências plurianuais, embora deixando a porta aberta nesse sentido. "Queremos é ter objetivos importantes e exequíveis", disse.

As queixas do presidente da Junta de Eixo-Eirol levaram o edil a decidir colocar um travão no contrato previsto, criticando a postura assumida. "Não podemos negociar, está tudo bem quando acabamos as reuniões e depois vem um email com reservas mentais que manteve aqui. Fica o meu compromisso de rever o contrato, anular este e, espero eu, assinar outro. Não aceito contratos em que as pessoas não se sentem globalmente bem", referiu.

Sobre os Montes de Azurva, lembrou que está em preparação um "grande investimento de requalificação que é prioridade de 2018" e só depois o espaço será entregue à Junta".

O autarca garantiu ainda que existem critérios "muito objetivos", feitos com grelhas e fórmulas matemáticas, para fazer a destribuição das verbas.

Os contratos passaram na Assembleia Municipal com os votos contra do Bloco e a abstenção do PCP.