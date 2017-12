Atropelamento com ferido grave em Esgueira 27 dez 2017, 19:45 Um atropelamento rodoviário na estrada nacional 109, em Esgueira, provocou ferimentos muito graves num homem.



O acidente aconteceu junto ao restaurante Solar das Estátuas.



Os Bombeiros Novos responderam ao pedido de socorro pelas 18:52.



No local, estavam dez efetivos com cinco viaturas.



A vítima, com cerca de 60 anos, seguiu para as urgências hospitalares de Aveiro com apoio do INEM.



A PSP de Aveiro foi chamada a tomar conta da ocorrência. (em atualização)

