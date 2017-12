A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Aveiro anunciou a detenção de um homem, com 49 anos, que está "fortemente indiciado pela prática do crime de violação."



Segundo um comunicado, os factos criminosos ocorreram na noite de 16 de Agosto deste ano, num local ermo perto da cidade de Esmoriz. O local para "onde a vítima foi levada de carro e forçada a várias práticas sexuais, após ter travado conhecimento com o detido na cidade do Porto."



De acordo com a PJ, o detido, que se ausentou do país após a prática dos factos, já tinha sido condenado e cumprido pena de prisão efetiva por outro crime de violação.



Ouvido agora em tribunal após o caso do Verão passado, ficou a aguardar novo julgamento em prisão preventiva.



A PJ cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro.