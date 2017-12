A rede de painéis eletrónicos informativos instalada em alguns municípios da região ao abrigo de apoios financeiros do programa Aveiro Digital está inactiva há vários anos e a aguardar uma possível reconversão técnica.

Do investimento de quase 761 mil euros feito em 2004 por um consórcio liderado pela rádio Terranova restam os suportes metálicos dos ecrãs localizados em vários locais públicos em Aveiro, Ílhavo, Estarreja e Albergaria, num total de 27.

A evolução tecnológica entretanto ocorrida tornou o projeto Plataforma de Informação Através de RDS (PIAR) obsoleto, ditando o seu abandono pelos parceiros.

A ideia base consistia, face aos elevados custos das comunicações de dados (na altura), em usar a funcionalidade de radiotexto para atualizar painéis alfanuméricos a colocar nos espaços concelhios.

"Para além da rápida evolução tecnológica, o projeto sofre algumas dificuldades, a maior delas resultante do desaparecimento da empresa que fez o seu desenvolvimento. Tal fato implicou uma ´cristalização´ no tempo não compatível com todas as atualizações de algumas ferramentas de software usadas na implementação do sistema", explicou Vasco Lagarto, da Rádio Terranova que garantiu a manutenção do projeto até final de 2009.

Para dar continuidade ao PIAR, o líder do consórcio "desafiou" a associação gestora da Escola Profissional de Aveiro (EPA). A infraestrutura poderá vir a ser um "laboratório de formação e garantir alguma evolução/atualização do sistema e sua manutenção física", usando sempre o mesmo hardware base, as placas de led. "No momento atual, a escola já tem o domínio da tecnologia preparando-se para o aplicar à realidade", referiu Vasco Lagarto.

O trabalho nesse sentido já começou no municipio de Ílhavo. Face à idade da tecnologia, nem todos os painéis poderão ser colocados em funcionamento a não ser com algum investimento que, eventualmente, já não se justifica.

A Câmara admite apoiar a reconversão de seis dos 10 PIAR instalados no município, dando contas que decorrem "testes finais para uma implementação definitiva, sendo que as restantes estruturas serão desativadas."

Em Aveiro, todos os que estão instalados estão inativos desde 2013 "por opção da entidade gestora que é a Rádio Terranova". Segundo a edilidade local, "existem abordagens introdutórias para verificar os cenários possíveis para o futuro destas estruturas".