O "Festival dos Canais" é candidato a vencedor do Iberian Festival Awards 2017, informa a edilidade aveirense em comunicado.



O evento integra a categoria de "Melhor Festival Non-Music" a eleger no âmbito do Talkfest – Fórum Internacional de Festivais de Música.



O "Festival dos Canais" decorreu entre 12 e 16 de julho, com as principais iniciativas a decorrerem junto ao canal central da Ria de Aveiro.



Festivais conhecidos como o Andanças, a Comic Con Portugal, as Festas de Lisboa ou o Fiesa – Festival Internacional de Esculturas na Areia são outros dos candidatos.



A categoria "Melhor Festival Non-Music" pretende premiar o melhor evento realizado na Península Ibérica, onde a festa vai além exclusivamente da música, com conteúdos artísticos variados, explica o município aveirense.



A terceira edição da gala realiza-se no Fórum Lisboa a dia 15 de março para "celebrar todos os sucessos da indústria musical de festivais, em Portugal e em Espanha."



O festival deseja "aproximar, optimizar, operacionalizar e fazer crescer, de forma efectiva as relações entre os dois países, ao celebrar a música lusófona e hispânica."



O público pode votar até ao final do mês de janeiro em www.talkfest.eu/iberian-festival-awards.