Orçamento para 2018 com prioridade à educação e apoio na saúde em São João da Madeira (O Regional) 26 dez 2017, 11:36 A Câmara Municipal de S. João da Madeira já aprovou o Orçamento para 2018, que cresce para os 27 milhões de euros. Este que é o primeiro Orçamento do executivo liderado pelo PS consagra, nas palavras do presidente da autarquia, Jorge Sequeira, a “tradução financeira das medidas políticas da candidatura que foi aprovada pelos sanjoanenses no passado dia 1 de Outubro”, com prioridade à educação e ao apoio no âmbito da saúde. (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)