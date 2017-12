Novo Centro de Saúde da Murtosa é uma das obras em destaque no balanço de 2017 da Câmara local 26 dez 2017, 11:30 A construção, em curso, do novo Centro de Saúde da Murtosa, na freguesia da Murtosa, é uma das obras em destaque no balanço que a Câmara local apresenta do final do ano. O executivo de maioria PSD faz referência a outras intervenções, como o Centro Cívico do Monte (freguesia do Monte) ou a requalificação da Rua da Béstida (freguesia do Bunheiro). A Câmara está atualmente empenhada também na obra do chamado remate sul do Aglomerado Urbano da Torreira, na Oficina das Artes (reabilitação da antiga Escola Primária de Pardelhas (freguesia da Murtosa) e, entre outros projetos, na construção das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais ao lugar das Pedrinhas (freguesia da Torreira), obra que é da responsabilidade da AdRA. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

