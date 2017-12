Turismo tem estratégia municipal e regional "integrada" de várias áreas para atrair visitantes a Aveiro 25 dez 2017, 23:35 O PS voltou a questionar a atuação camarária no que toca à atividade turistica local, que tem crescido ano após ano. A pretexto do debate das Grandes Opções do Plano (GOP) na Assembleia Municipal, o vogal socialista Francisco Picado retomou o tema. "Que tipo de turismo queremos para Aveiro", questionou, considerando a ação camarária pouco ambiciosa. Os socialistas temem também a dependência excessiva de um modelo baseado nos passeios de barcos moliceiros pelos canais citadinos. O presidente da Câmara garantiu, na resposta, que a autarquia tem uma estratégia de promoção alargada, que é mais vincada no contexto da Região de Aveiro, e abrangendo vários produtos turísticos, incluindo eventos culturais. "A maior parte da nossas operações são na Comunidade Intermunicipal, como a Grande Rota da Ria de Aveiro, os podutos turísticos integrados, a programação cultural em rede", enunciou, adiantando que está previsto investir 1,5 milhões de euros nestas áreas até 2019. "São de imporântia enorme para operação de promoção turística e valorização do território", sublinhou. Sobre agenda de "eventos especiais" em Aveiro, confirmou uma "nova Agrovouga", fazendo referência ainda à dinâmica imprimida aos museus e a "acontecimentos no terriório todo". A Câmara está determinada em criar o Museu da Terra, em Requeixo, assim como em "operações várias" em São Jacinto, O turismo de natureza nesta última freguesia beneficiará de melhoramentos para receber os visitantes na Reserva Natural das Dunas, um projeto de 760 mil euros no âmbito do Polis Ria que recebeu recentemente visto do Tribunal de Contas. Ribau Esteves destacou também a cultura com uma "tónica diferenciadora" na promoção turística. "Temos uma abordagem marcadamente municipal, alguns é que só olham para os moliceiros porque não saem daqui. Mas nós olhamos para o município no seu conjunto", concluiu. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

