Aveiro: Câmara quer avançar com novo recinto desportivo e requalificar complexo do IPDJ 25 dez 2017, 20:34 A Câmara de Aveiro deseja assumir, em força, o projeto de dotar o concelho de um pavilhão desportivo municipal.



É uma das "novidades" das Grandes Opções do Plano (GOP) aprovadas na última Assembleia Municipal.



Segundo o presidente da edilidade, que respondia a uma intervenção do vogal do PS Francisco Picado, pretende-se "criar condições" para colocar o projeto em marcha.



O executivo trabalha na localização do equipamento, que pode passar pelos terrenos adjacentes ao novo estádio.



O lançamento da primeira pedra e arranque da obra poderá acontecer até 2019. A estimativa de custos apontada é de dois milhões de euros.



O novo pavilhão é uma grande necessidade local. O Beira-Mar tem procurado avançar por sua conta, mas as exigências financeiras não têm permitido concretizar o sonho.



Mas a edilidade espera também ´fechar´ a formalização do acordo de cedência da piscina e do pavilhão do IPDJ, preparando obras de qualificação deste complexo sob alçada da administração central mas com gestão local do Galitos e do Alavarium.



Ainda na área desportiva, as GOP também assumem o chamado pavilhão náutico na antiga lota, assim como os campos de futebol junto ao novo estádio, um invetsimento de meio milhão de euros no âmbito de um acordo com o Beira-Mar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)