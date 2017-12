A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) antecipou o habitual calendário do Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro (PAPERA) para 2018.



Com um orçamento global de 40.000 euros, "tem como principal objetivo a estruturação de plataformas de diálogo e de parceria com as Associações sem fins lucrativos dos onze Municípios da Região de Aveiro, contribuindo para o fortalecimento e valorização das associações."



A candidatura pode ser efetuada a nível individual ou em grupo, "pretendendo-se apoiar a capacidade de iniciativa das associações, pela parceria institucional e pelo financiamento de projetos que contribuam para o desenvolvimento e a promoção da Região de Aveiro."



O calendário dos procedimentos do Concurso PAPERA 2018 prevê o lançamento público a apresentação de candidaturas até 31 de janeiro. A Análise e decisão sobre as candidaturas será feita até 19 de fevereiro.



A CIRA prevê a assinatura dos acordos de financiamento das candidaturas aprovadas até 2 de março.



O período de execução dos projetos é de 1 de março a 30 de novembro de 2018.