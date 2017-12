Como era de esperar, e apesar de em ano eleitoral, o executivo MIAP/PS ter atribuído mais 20 bolsas do que as 30 do ano anterior, - num total de 50 bolsas, ficaram de fora no presente ano lectivo (17/18) 5 alunos. Representam um investimento no futuro e nos jovens de 5000,00€!



Mais uma vez, considera hoje, e considerou sempre o PSD, que não há qualquer argumento que se torne publico, para que qualquer executivo (seja ele o atual, seja outro), deixe de fora um aluno que seja considerado elegível, ou seja, de acordo com o regulamento em vigor, é um aluno carênciado financeiramente.



Num orçamento de 20 milhões de euros previsto para 2017, com várias alterações orçamentais possíveis até ao final do ano, principalmente a partir da data em que se conhecem os candidatos elegíveis, não é possível aceitar, que não sejam encontradas rubricas que cedam 5 mil euros, para investimento no futuro do nosso concelho: os jovens! Isto não é estar em pleno, ao lado dos jovens e das famílias.



Mais: quando é o próprio regulamento que refere que cabe ao Executivo MIAP/PS, definir a verba a aplicar nesta atribuição de bolsas, o que em nosso entender, prevê que em caso de necessidade possa haver reforço de rubrica, o que reiteradamente, não acontece!



O conceito mantém-se para 2018; o investimento cresce 10 mil euros, e a câmara prevê disponibiliza-se a pagar 60 bolsas (e muito bem), mais 10 do que em 2017 (ano eleitoral) em que atribuiu mais 20 que em 2016… no entanto insuficientes porque DEIXOU 5 jovens Anadienses de fora do apoio...



Em 2018, teremos então 60 bolsas! Mas se tivermos 61 candidatos elegíveis, ie, “carenciados financeiramente” de acordo com uma formula/matriz que a câmara MIAP/PS utiliza para avaliar todas as candidaturas, esse “1", além das 60 bolsas a atribuir, ficará de fora! O conceito é por isso injustamente aplicado, porque depende exclusivamente da vontade do Executivo MIAP/PS em alterar este paradigma, e apoiar todos os elegíveis: nem precisa de mexer no regulamento, como tantas vezes defendeu, apesar de ser sempre melhor apoiar 60 do que 50, e melhor apoiar 50 do que 30… mas nenhum aluno de Anadia, a estudar no ensino superior, com condições de elegibilidade deveria ficar de fora. Mas fica! Tem ficado…



A Comissão Politica de Secção de Anadia do PSD