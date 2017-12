Alerta para as prováveis consequências do agravamento do estado do mar no Continente 25 dez 2017, 17:58 O alerta é dirigido em particular a toda a comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, em especial a Norte do Cabo da Roca, bem como a toda a população em geral que frequente as zonas costeiras ao longo de toda a faixa litoral oeste do Continente.



As atuais previsões do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), referente à provável ocorrência de forte agitação marítima dos quadrantes de noroeste, com altura das vagas que pode chegar aos 6 e 7 metros de altura em alto-mar, nas áreas marítimas mais afastadas da Costa oeste do Continente, terão especial incidência a Norte do Cabo da Roca a partir do final da tarde de terça-feira, 26 de dezembro e durante a madrugada de 27 de dezembro (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)