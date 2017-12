O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis, apreendeu,a 23 de dezembro, 318 artigos contrafeitos no mercado quinzenal na cidade de Vale de Cambra.



"Numa operação de combate ao crime de contrafação, e dos crimes contra a propriedade industrial, foram apreendidas 96 peças de roupa, 33 acessórios de moda e 24 pares de calçado, sendo ainda apreendidas 165 cópias de filmes em DVD, num valor presumível de seis mil euros", refere um comunicado.



No âmbito da operação foram constituídos arguidos dois homens e duas mulheres, com idades entre os 18 e 43 anos. O detido será presente no dia 27 de dezembro, no Tribunal Judicial de Vale de Cambra.



Os militares detetaram, ainda, 28 doses de haxixe na posse de um indivíduo, de 29 anos de idade, tendo sido detido.



Na operação foram empenhados 26 militares do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis.