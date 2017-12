A Associação BioLiving, com sede em Albergaria-a-Velha apresentou um balanço das atividades desenvolvidas nos últimos 12 meses. Em 2017, foram recuperados mais de 11 hectares de habitat degradado e plantadas mais de 6000 árvores,. A associação liderada pela biologa Milene Matos realizou mais de 50 ações educativas, envolvendo mais de 2500 pessoas, incluindo crianças, jovens e idosos. "Operamos no terreno, em proximidade com as pessoas e para as pessoas. Para tal, aprovámos um conjunto de candidaturas e ganhámos o nosso primeiro projeto Europeu (NGEurope), que apoiará outras associações e movimentos cívicos com causa ambiental e social", refere ainda a nota informativa. A BioLiving pretende, assim, "ajudar a fazer chegar natureza e educação para todos" , apelando ao apoio ee amigos, sócios, voluntários, colaboradores e parceiros.