Sever do Vouga aprova orçamento de 11,5 milhões de euros 23 dez 2017, 17:06 A Câmara de Sever do Vouga preparou para 2018 o maior orçamento dos últimos 10 anos, "refletindo o aumento do investimento público."



No valor de 11,5 milhões de euros, foi aprovado em Assembleia Municipal,, por maioria, com os votos contra da bancada do CDS e do presidente da Junta de Freguesia de Couto de Esteves (5) e abstenção da bancada do PSD (8).



Segundo uma nota camarária, o orçamento define como prioridade o turismo e a cultura, o empreendedorismo e a eficiência enérgica, "reforçando as apostas na melhoria da qualidade de vida da população de uma forma global, com ênfase na ação Social."



Como exemplos são apontados os projetos na área do ambiente, educação e urbanismo, que contemplam, respetivamente, a construção do Ecocentro e do Centro Escolar de Sever do Vouga e as requalificações no âmbito do programa PARU - Planos de Ação de Regeneração Urbana.



Comparativamente ao ano passado, o Orçamento para 2018 apresenta um aumento de quase 20%.



Entre os projetos com comparticipação aprovada, destacam-se a construção o novo Centro Escolar de Sever do Vouga, “um desejo antigo da população manifestado através de diferentes órgãos e justificado por especialistas através da Carta Educativa”, a implementação de sistemas de eficiência energética (piscinas municipais e iluminação pública), Ecocentro ou a zona de fruição ribeirinha (Couto de Baixo).



A Câmara destaca ainda a construção de passadiços no trilho da Agualva, restabelecimento de caminhos e infraestruturas junto às barragens e, no âmbito do programa PARU - Planos de Ação de Regeneração Urbana, requalificação da frente ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro do Vouga, reabilitação e requalificação do Largo da Feira, arranjo urbanístico do Largo de S. Mateus (Paçô) e qualificação do espaço público.



No Turismo, além da continuidade de iniciativas como a FicaVouga, a Feira Nacional do Mirtilo e as semanas gastronómicas (Vitela, Lampreia e Cabrito), a aposta vai para projetos que valorizam o património natural e os recursos endógenos do concelho, sendo exemplo disso a Via Ciclável do Braçal, o Parque de Pesca da Cabreia, o Parque Temático - Mirtilândia e a Recuperação dos Silos para um Espaço Radical e de Apoio aos Caminhantes de Santiago. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

