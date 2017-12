Praga de jacintos no Vouga é "responsabilidade" do Governo 20 dez 2017, 23:25 O presidente da Câmara de Aveiro responsabilizou o Ministério do Ambiente pela falta de medidas para tratar a praga de jacintos que atinge o Rio Vouga. Segundo Ribau Esteves, que falava na Assembleia Municipal, o município e a própria comunidade intermunicipal Região de Aveiro desejam trabalhar em conjunto com o Governo, mas tem esbarrado na falta de verbas para protocolos de colaboração. Atualmente compete ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) intervir nos recursos hídricos. Os pedidos de ajuda das autarquias ficaram até agora sem resposta. "Não fala, não ouve, não age", lamentou.Desde 2012, que a Agência Portuguesa do Ambiente deixou de ter a jurisdição dos rios e os apoios que atribuiu até então para limpeza das plantas aquáticas infestantes terminaram. Para Ribau Esteves, a culpa é da tutela dos organismos em causa. "O Ministério do Ambiente não assume as suas responsabilidades" criticou, lamentando que o Orçamento de Estado não contemple verbas para trabalhos de remoção de jacintos em vários rios do país afectados. "Temos de prosseguir a luta", alertou. O assunto foi levantado por Casimiro Calafate, ex-presidente da Junta de Cacia. "Não deixem morrer o rio Vouga, se o problema não for resolvido cada vez vai ser pior", avisou o deputado do PSD. A proliferação "brutal" de jacintos a partir de Requeixo e Fermentelos "arrasta-se há vários anos" com extensões do leito do rio "completamente tapadas" afectando a navegabilidade, o recreio náutico e mesmo os recursos piscícolas que ficam com menos oxigénio. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

