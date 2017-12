Ribau quer tirar a dívida do centro do debate político em Aveiro 22 dez 2017, 23:14 O presidente da Câmara de Aveiro quer afastar a discussão da divida municipal do centro do debate político neste segundo mandato liderado pela atual maioria PSD-CDS. Ribau Esteves expressou essa vontade na Assembleia Municipal durante a discussão das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2018. "Existem várias dívidas", lembrou, diferenciando a dívida da Câmara, do universo municipal, dívida de outras entidades que pode deixar de ser, dívidas de participadas e candidatas a dívidas em processos. "Assumo o compromisso dos serviços fazerem uma tabela para ficar tudo claro. A dívida está a baixar, vai baixar todos os meses", garantiu o edil sem concretizar. O tema foi levantado por António Salavessa, do PCP, que notou discrepâncias entre declarações do presidente ao dar conta "finalmente" da redução para 100 milhões de euros e informações dos serviços recentes, de 30 de novembro, que apontam para 106 milhões de euros. "Ou está a mentir ou não recebeu essa informação ou houve um milagre em cinco dias", referiu. "Um agravamento de seis por cento em ano eleitoral", contabilizou o eleito comunista, pretendendo saber se Ribau Esteves foi "o campeão da redução ou do agravamento". Da bancada do PS, Raul Martins, considerou que a gestão municipal "copiou" o programa de austeridade do anterior Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, lamentando que não tenham sido tiradas lições das políticas seguidas. O deputado socialista acusou Ribau Esteves de, à semelhança do anterior Governo, "querer ir mais além", atrasando a redução dos encargos dos aveirenses, nomeadamente fiscais que em 2018 renderão aumentos de receitas de 4,5 milhões de euros em impostos diretos, 1,9 milhões de euros nos indiretos e 500 mil euros em taxas. "Sete milhões de esforço suplementar a que os aveirenses vão ser submetidos em cima de 28 milhões de euros de receitas". Raul Martins notou ainda que as despesas correntes aumentam 15,8 milhões de euros "mais do que previsto" no Programa de Ajustamento Municipal. Conclusão: "Recebe mais e gasta mais do que previsto". Notícias Relaccionadas 22 dez 2017, 23:43 Aveiro: Oposição contra rumo da maioria PSD-CDS Classifique esta notícia: Sem classificação

