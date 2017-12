Feira / Tráfico de droga: Suspeito de integrar rede agrediu juizes após condenação em tribunal 22 dez 2017, 17:56 Um dos suspeitos de integrar uma rede de tráfico de droga que operava a partir de Santa Maria da Feira possui antecedentes pelo mesmo crime, tendo cumprido penas de cadeia.



Segundo fonte ligada à investigação que permitiu desmantelar o grupo apanhado na posse de quase uma centena de quilos de haxixe, trata-se de um dos dois irmãos que em junho de 2008 agrediram a pontapé dois juizes do tribunal da Feira durante a leitura de um acórdão de um julgamento que decorria em instalações cedidas pelos bombeiros locais.



A Polícia Judiciária do Porto anunciou hoje que desmantelou a organização que trazia droga do Norte de África e deteve seis indivíduos que serão presentes este sábado no Tribunal de Santa Maria da Feira para os interrogatórios judiciais.



"Era uma rede com influência, sobretudo, regional mas não só, e que atuava já com métodos avançados", disse a mesma fonte. Notícias Relaccionadas 22 dez 2017, 12:30 Desmantelada rede de tráfico de droga com apreensão de 100 quilos de haxixe com origem no Norte de África Classifique esta notícia: Sem classificação

