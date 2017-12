Iluminação pública com sistemas LED reduz "substancialmente a fatura energética" de Oliveira de Azeméis 20 dez 2017, 17:57 Oliveira de Azeméis vai ter, até ao final do ano, 1480 novas luminárias LED, informa a edilidade local.



Segundo o comunicado, o acordo com a EDP "visa reduzir substancialmente a fatura energética da autarquia."



As localizações foram definidas pela EDP tendo como critério a substituição das luminárias menos eficientes – denominadas como luminárias de vapor mercúrio, pelo que, nesta fase, serão abrangidas as freguesias de Fajões, Carregosa, Pinheiro da Bemposta, Palmaz, Cucujães e São Roque.



"O presidente da câmara municipal quer tornar o concelho mais amigo do ambiente e, com esta medida, reduzir a fatura da autarquia no que respeita a custos com energia elétrica", lê-se no comunicado.



A intervenção resulta de uma negociação entre a autarquia e a EDP ao abrigo do contrato de concessão existente, proporcionando uma iluminação inteligente e amiga do ambiente e que beneficia cerca de 28.000 habitantes das freguesias contempladas.



No final do corrente ano, o concelho contará com 15% de luminárias LED – amigas do ambiente, o equivalente a 2.866 luminárias. Com a intervenção prevista para 2018, o concelho ficará dotado com cerca de 30% de iluminação pública eficiente.



Em 2018, prevê-se a submissão de candidaturas no âmbito da eficiência energética recorrendo aos fundos comunitários (Portugal 2020) e, assim, conseguir a instalação de mais 3100 luminárias LED, conseguindo assim o aumento da sustentabilidade ambiental e redução significativa dos custos financeiros da autarquia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)