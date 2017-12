O Ministério Público (MP) pediu uma condenação "severa" para o homem que assassinou a esposa, em Esmoriz, concelho de Ovar.



A Procuradora que representou a acusação deixou, no entanto, para o coletivo de juizes a pena em concreto.



As alegações finais realizaram-se ao princípio da tarde no Tribunal de Aveiro.



Já a defesa, igualmente sem apontar para uma medida de pena específica, considerou que existem algumas razões para atunar a condenação, que, atendendo ao crime, pode chega aos 25 anos de cadeia.



Em concreto, os advogados do homicida entendem que o tribunal deve afastar algumas agravantes, tendo em conta a confissão e o arrependiemnto sincero e notório.



A leitura do acórdão ficou marcada para janeiro.



O homem de 50 anos, estava casado com a falecida há quase 25 anos. Os factos que levam a responder por homicídio qualificado e posse de arma proibída remontam a 25 de março deste ano.



O indivíduo contou como durante uma discussão em casa agrediu inicialmente a esposa de 50 anos, empregada doméstica, na cabeça com pancadas de um bastão no hall. Isto sucedeu, disse, depois de alguém tocar à campaínha, tendo visto pela janela um homem aproximar-se, que supôs ter sido chamado pela mulher. Depois perseguiu-a para a marquise, onde desferiu o golpe fatal com uma faca de cozinha, que atingiu o torax.