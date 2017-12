A Câmara de Ílhavo "congratula-se" com a distinção atribuída pela Universidade de Aveiro à empresa Horta da Ria, uma das mais recentes startups a instalar-se na Incubadora de Empresas do Município.



"Esta distinção foi alcançada na sessão pública final do concurso de materialização de ideias de negócio, designado PROT IERA – Concurso de Materialização de Ideias de Negócio, integrado no projeto de consolidação da rede de incubadoras da região de Aveiro, da qual a Incubadora do Município de Ílhavo faz parte, realizado na Universidade de Aveiro a 13 de dezembro", refere um comunicado da edilidade.



De sete projetos selecionados, foram selecionadas três ideias de negócio vencedoras, onde se inclui a Horta da Ria.



As propostas irão receber incentivos financeiros para o desenvolvimento dos protótipos até ao montante máximo de 1.500 euros e apoio da Universidade de Aveiro, onde se inclui acesso e utilização dos laboratórios e equipamentos de prototipagem localizados em vários departamentos.



A Horta da Ria dedica-se à produção e comercialização de salicórnia para a alimentação humana como substituto do sal ou para uso culinário em diferentes estados, seja em frescos, congelados, desidratados ou em pickles, tendo apresentado a concurso a produção de uma máquina de corte de salicórnia de forma a possibilitar uma redução considerável nos custos de mão-de-obra e uniformização do produto colhido.



O PROT IERA – concurso de materialização de ideias de negócio é cofinanciado com fundos FEDER, através do CENTRO2020.