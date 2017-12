A Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro (CIRA) decidiu a abertura de dois concursos para realização de obras tidas como "da maior importância no controlo de cheias nos rios Vouga e Antuã."



Os trabalhos destinam-se à reparação de rombos e consolidação de margens.



Os municípios aprovaram o contrato da empreitada de reperfilamento de leito e margens do Rio Antuã (233.764 euros). Está previsto a recuperação dos perfis longitudinal das margens e aumento da cota de coroamento, com enrocamento em pedra e estacaria de madeira pontual, de modo a proteger os terrenos agrícolas confinantes e infraestruturas. Um contributo para a melhoria das condições de segurança de pessoas e bens.



Por um lado, foi deliberado lançar uma outra empreitada de reperfilamento, limpeza e proteção marginal do Rio Vouga com um valor base de 747.740 euros e prazo de execução de cinco meses. A obra vai decorrer nos municípios de Albergaria-aVelha e Aveiro.



"Os temporais verificados nos últimos invernos, levaram a que o caudal extravasasse o leito das diversas linhas de água no Baixo Vouga Lagunar, nomeadamente do rio Vouga, provocando diversos rombos nas motas marginais dessas linhas de água e consequente arrastamento das terras aráveis dos terrenos agrícolas e a deposição de inertes ao longo dos referidos terrenos", refere um comunicado da CIRA.



As autarquias dão conta da abertura de concurso para outra empreitada, de reconstrução do Pontão de Porto de Vacas, com um valor base de 125.984 euros e prazo de execução de 150 dias, permitindo a requalificação deste troço do Rio Antuã.



As intervenções são realizadas no âmbito do acordo de parceria assinado entre a CIRA e a Agência Portuguesa do Ambiente.