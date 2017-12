O Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) deliberou adjudicar a empreitada de infraestruturas hidráulicas do sistema de defesa contra cheias e marés no Rio Velho e Rio Novo do Príncipe” pelo valor global de 6,9 milhões de euros à empresa Etermar – Engenharia e Construção.

"Conhecida por Ponte-Açude, esta é uma importante obra para a gestão do Rio Novo do Príncipe, em Cacia, e de todo o Baixo Vouga Lagunar, tendo como objetivos principais a defesa do Baixo Vouga contra cheias e marés, completando o dique", cujo projeto de execução da futura empreitada se encontra na reta final.

"Além de várias vantagens complementares às que motivam a sua execução, como são a regularização do leito do Rio Vouga, a garantia de manutenção de uma toalha de água doce nesta zona baixa do Rio Vouga em época de baixa pluviosidade com coincidência de marés cheias, a qualificação das margens do Rio Novo do Príncipe, a acessibilidade direta da zona de Vilarinho aos campos do Baixo Vouga (perdida com a queda da ponte de madeira em 2014), entre outras", refere ainda o comunicado.