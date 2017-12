Integrado no Programa “Boas Festas em Aveiro”, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a Mordomia de São Gonçalinho irão assinalar a grande réveillon Nacional da Passagem de Ano no anfiteatro natural do Canal Central e do Rossio com animação variada.

Pretende-se, com este programa, fazer da Passagem de Ano em Aveiro, uma festa de referência em Portugal, por forma a dinamizar a cidade, atraindo novos públicos e visitantes para a cidade. O evento este ano inclui ainda programas próprios nos hotéis, restaurantes e bares do agitado centro aveirense.

Assim, a partir das 23h00 a festa inicia com a atuação do grupo “Kapital”. À meia-noite haverá fogo-de-artifício, retomando, de seguida, o grupo “Kapital”. A animação terminará com o Dj Gonçalo Araújo.

Destaque ainda para as atividades do programa “Boas Festas em Aveiro” que decorrem esta semana. Assim, no Museu de Aveiro / Santa Joana pode ser apreciada a exposição “Presépios de Portugal – do antigamente à contemporaneidade”. Trata-se de uma mostra que reúne um conjunto de presépios, pertença do acervo histórico do Museu e com a colaboração da Barrica dar-se-á uma volta a Portugal através dos presépios que poderá ser apreciada até 14 de janeiro.

No edifício da antiga Capitania está patente a mostra “São Gonçalinho de Aveiro” que integra peças do acervo do Museu da Cidade e da Mordomia de São Gonçalinho e que poderá ser visitada até 15 de janeiro.

No Largo do Mercado Manuel Firmino continua presente o “Xmas Club Aveiro”, um projeto já com impacto nacional, inspirado nos mercados nórdicos de Natal e que pretende recuperar as tradições e a autenticidade desta época festiva. Neste espaço está instalado o “Coreto Xmas Club” que é o meeting point dos aveirenses durante a época natalícia. É um coreto tradicional, um espaço mágico onde pelo terceiro ano consecutivo, haverá convidados a partilharem o seu talento com a cidade em troca de inesquecíveis momentos de boas festas.

Recorde-se que ainda no próximo fim-de-semana haverá Artes de Rua no Natal dinamização cultural e lúdica em diferentes artérias da cidade.



“Clube de Natal”

A Câmara Municipal de Aveiro promove, no âmbito do programa “Boas Festas em Aveiro”, a ação “Clube de Natal” – Dias na Casa que visa ocupar os jovens em período de férias escolares.

A iniciativa “Clube de Natal – Dias na Casa” contará com a participação de 48 jovens. Assim, de 18 a 21 de dezembro e de 27 a 29 de dezembro serão desenvolvidas várias atividades tais como natação, ateliers, workshops, xadrez, judo, cinema entre outras actividades de lazer e recriação.