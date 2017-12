Aveiro: BE defende manuais escolares gratuitos no 3.º ciclo 20 dez 2017, 11:32 O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta na Assembleia Municipal de Aveiro para que a autarquia garanta a gratuitidade dos manuais escolares gratuitos no 3.º ciclo em Aveiro.



"O impacto da compra de manuais escolares no orçamento das famílias é demasiado custoso. As famílias em Portugal estão entre aquelas que mais gastam com a aquisição de manuais escolares no conjunto dos países da União Europeia", refere o partido.



A proposta do Bloco de Esquerda "vai ao encontro da gratuitidade do ensino, factor essencial para o desenvolvimento da sociedade."



Face às recentes alterações introduzidas no orçamentos de estado, Estado Central a partir do ano letivo de 2018/2019 assegurará a gratuitidade integral dos manuais escolares até ao 2º ciclo de ensino. Por proposta do Bloco, a Câmara Municipal de Lisboa vai precisamente assegurar a gratuitidade os manuais escolares do 3.º ciclo.



O Bloco propõe a oferta de manuais a partir do do ano letivo de 2018/2019.

