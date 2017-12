Ovar apresenta Reis do Carnaval 20 dez 2017, 11:27 O Carnaval de Ovar anunciou para 28 de janeiro a entronização dos Rei e da Raínha dos festejos deste 2018.



A cerimónia de apresentação do Rei D. João O Afetuoso e Sua Alteza A Rainha D. Ângela A Raríssim ocorrerá no habitual desfile da Chegada do Rei e desfile das piadas coletivas.



"A escolha do Rei e da Rainha do Carnaval de Ovar representa, como habitualmente, uma homenagem a cidadãos do concelho que se destacam pelo seu envolvimento e contributo à comunidade e ao Carnaval e, nesta edição, a homenagem recaiu em João Carlos Santos, mais conhecido por Cachimbó, e Ângela Liz, dois grandes foliões do Carnaval de Ovar", refere uma nota de imprensa da autarquia local.



O Rei Momo será o conhecido João Cachimbó que ainda este ano teve a oportunidade de desfilar no quadro de honra dos fundadores do Grupo Carnavalesco Os Pinguins na passagem pelo seu 50º aniversário, após alguns anos de pausa carnavalesca. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)