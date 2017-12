Um indivíduo de 34 anos foi condenado esta terça-feira no Tribunal de Aveiro a seis anos de prisão por assaltos a gasolineiras (2) e a um salão de cabeleireira na região.



O arguido da zona de Santa Maria da Feira estava acusado de outros dois roubos a postos de abastecimento de combustíveis (Mozelos e Grijó), mas como substiram dúvidas que tivesse sido o autor foi absolvido.



No julgamento, o homem, que estava já em prisão preventiva, assumiu apenas dois assaltos, nomeadamente a uma gasolineira em Beduído, Estarreja, e ao salão de beleza em Esmoriz, Ovar, afirmando não se "recordar" dos restantes.



O coletivo de juizes entendeu, contudo, dar como provado um dos dois roubos a gasolineiras em Grijó, Gaia, uma vez que a funcionária indiciou a matrícula do veículo usado no crime, referenciada em outra situação com o arguido.



O assaltante acabou, assim, condenado nas penas parcelares de três anos por cada um dos dois roubos simples e quatro anos no roubo agravado. Terá ainda de pagar 255 euros a um dos postos de abastecimento de gasolina.



"Teve alguma sensibilidade para com as vítimas"

O tribunal levou em conta a confissão parcial, a colaboração assumida durante a investigação ao reconstituir os crimes assumidos e o contexto em que levou a cabo os assaltos, nomeadamente a dependência, já antiga, de drogas.



Ficou por provar que o objeto usado para intimidar durante os assaltos fosse uma arma de fogo. O arguido garantiu que recorreu a uma pistola de brincar adquirida nos ´chineses´.



"Teve alguma sensibilidade para com as vítimas, não magoou ninguém, mas assustou as pessoas. Tem mais processos, deve aproveitar para reflectir e tratar-se dos problema da droga que o levaram para isto, a sua família não o abandonou e um dia pode voltar a fazer a sua vida normalmente", disse, a juiza presidente após a leitura do acórdão.



Além de tabaco, terão sido roubados nos assaltos cerca de 2200 euros em notas.



O arguido cumpriu já uma pena de cadeia de 11 anos e três meses. Saiu em liberdade condicional, em 2015, mas acabou por reincidir nos meses seguintes.