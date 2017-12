WC do Canal de São Roque já está operacional 19 dez 2017, 17:41 Enrtrou em funcionamento o novo sanitário público no Canal de São Roque (junto à Ponte de São João), em Aveiro, num investimento municipal de 73.300 euros.



O WC serve uma zona muito procurada, por força do parque de estacionamento ali disponível, como também para percursos pedonais.



Além de informação disponível em três línguas (português, inglês e francês), possui uma cabine destinada a pessoas com mobilidade reduzida. O custo por utilização é de 0,50 cêntimos.



"O novo equipamento vem responder a uma necessidade de dotar o Canal de São Roque com uma infraestrutura de instalação sanitária num dos principais locais de circulação turística no acesso às marinhas e prática desportiva", refere a edilidade em comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)