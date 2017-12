A autarquia entregou subsídios relativos aos anos de 2017/18 destinados a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo.



"Esta foi a primeira vez que a Câmara atribuiu subsídios de cariz corrente às IPSS pois esta área carecia de regulamentação", refere um comunicado.



Através de duas modalidades – subsídios correntes e de capital - foi entregue uma verba aproximadamente de 122 mil euros.



Apresentaram candidaturas aos diversos subprogramas de apoio as seguintes instituições: Associação de Solidariedade Estarrejense, Associação Solidariedade Social Filantrópica Veirense, Centro Paroquial Social de Santa Marinha de Avanca, Centro Paroquial de Pardilhó, CERCIESTA, Fundação Benjamim Dias Costa, Fundação Cónego Filipe de Figueiredo e Santa Casa da Misericórdia de Estarreja.



Tendo como base os princípios e parâmetros definidos no Regulamento, o apoio é calculado integrando os vários subprogramas: apoio à atividade regular, apoio ao investimento (aquisição de viaturas, obras de construção, grandes reparações de equipamentos e instalações e aquisição de infraestruturas) e apoio à realização de projetos e ações pontuais.



A Fundação Benjamim Dias Costa, de Avanca, foi contemplada com uma verba global de 40 mil euos destinada a um investimento de ampliação.



Também a ASE - Associação de Solidariedade Estarrejense recebe apoio para dar resposta ao novo espaço sede, já em funcionamento na Rua Dr. Souto Alves, assim como para equipamentos e para a aquisição de um veículo, numa comparticipação global de 14.818 euros.



A medida autárquica pretender dar seguimento à aposta em políticas sociais que promovam a inclusão social e a igualdade de todos os munícipes, de forma concertada e articulada com a intervenção das IPSS.