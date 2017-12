Exercício de combate à poluição no Porto de Aveiro 19 dez 2017, 17:02 A Capitania do Porto de Aveiro e a Polícia Marítima de Aveiro tomaram parte num exercício de combate à poluição no Porto de Aveiro organizado no âmbito do Plano de Emergência Interno do Porto.



os preparativos inlcuiram duas ações de formação de atualização do curso de operador de combate à poluição no mar, que decorreram nom início de Dezembro nas instalações da Administração do Porto de Aveiro com a participação de dois elementos da Capitania como observadores.



O exercício arrancou com um alerta de poluição pelas 08:00 para o piquete da Polícia Marítima, tendo sido de imediato desencadeados todos os procedimentos internos para responder a este tipo de incidente, conforme estabelecido no plano de contingência nacional "Plano Mar Limpo".



Os meios e as equipas de combate à poluição da Capitania deslocaram-se para o local do incidente, a Ponte de Cais 26 do Terminal de Graneis Líquidos (TGL), onde apoiaram e integraram as equipas do Porto de Aveiro, executando todas as diligências necessárias para conter e extrair o foco de poluição na água.



"O exercício decorreu de forma satisfatória, com as equipas do Porto de Aveiro e da Capitania a trabalharem de forma conjunta e articuladas, tendo sido testadas as várias ações a tomar no caso de uma situação de poluição no porto, sem descurar as normas de segurança a nível pessoal e material", refere a Capitania (ver imagens).

