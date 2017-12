A Câmara da Mealhada entregou, na última reunião do executivo municipal, três bolsas de mérito e uma bolsa de estudo aos melhores alunos do Agrupamento de Escolas da Mealhada.



Os três alunos que receberam a bolsa de mérito, de 1000 euros foram Inês Rego, que concluiu o 11º ano com média de 18,71, David Marques, que concluiu o 10º ano com média de 18,28 valores e João Tomé, que terminou o nono ano com média de 5 valores. Bernardo Almeida foi o aluno a quem foi atribuída a bolsa de estudo.



As Bolsas de Mérito são atribuídas a alunos com idade inferior ou igual a 18 anos, residentes na área do concelho da Mealhada, que frequentem o ensino secundário público com sucesso escolar, sendo a média igual ou superior a 16 valores.



As Bolsas de Estudo para alunos do ensino secundário são destinadas, sobretudo, a alunos pertencentes a agregados familiares com baixos recursos económicos, com residência no concelho da Mealhada, com aproveitamento escolar no ano letivo anterior, sendo a média final igual ou superior ao nível 4 ou a 16 valores.