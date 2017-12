Na pastelaria onde se fazem dos melhores bolos rei do País, assim declarado em concursos nacionais, não há mãos a medir por estes dias.



As encomendas aumentam a cada prémio, assim como a responsabilidade para não desiludir os clientes, que chegam da região e mesmo de todo o país.



Não é por acaso que a confeitaria Flor de Aveiro, um negócio familiar, tem as paredes decoradas com inúmeros diplomas e várias medalhas de ouro.



Apesar disso, a fama alcançada desde 2013 não fez mudar a base da receita caseira de frutos secos, cristalizados, massa, aguardente, mas também ingredientes que ficam no segredo do casal de pasteleiros.



"Faz parte, estamos sempre a contar com um novo prémio. Apesar disso, não alteramos a receita, que foi criada de raiz. Apostamos mais na qualidade. Os produtos que levamos a concurso são os que está à venda, não há qualquer diferença nas provas cegas", explicou Corina Cotafe, que acompanha os pais às voltas com a massa.



2017 volta a ser um ano muito bom para a pastelaria de São Bernardo graças à distinção "Melhor dos melhores" obtida em novembro no grande concurso nacional de bolo rei para seu ´Escangalhado´.´Dose´ repetida na categoria de bolos especiais de Natal, com a ´Trança de Natal´.



Já o bolo ´Raínha´ foi distinguido com medalha de ouro no concurso da Associação Nacional de Panificação.



"O formato faz diferença no bolo rei, mas também como é decorado, apresentado. O bolo rei tradicional tem bastante cor. Depois, essencialmente, qualidade, porque quem aqui vem procura isso", referiu Corina Cotafe.



A Flor de Aveiro procura "melhorar a massa, incluindo produtos que fazem diferença, como fruta da melhor qualidade" que ajudem a fazer a diferença.



"Os prémios ajudam sempre a aumentar a procura, ainda para mais perto do Natal, mas já estamos habituados", disse ainda Corina Cotafe.



Quem vem pela primeira vez normalmente volta, preferindo pagar um pouco mais pela qualidade, embora "nada de muito exorbitante."