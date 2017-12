Joana Sá Pereira foi eleita Presidente da Federação Distrital de Aveiro da Juventude Socialista (JS), com a Moção Global de Estratégia “Por Aveiro, um Compromisso de Esquerda”, a única apresentada ao XIX Congresso da estrutura distrital da JS, que decorreu no passado dia 17, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.

Henrique Tavares, de Águeda, é o novo Presidente da Mesa da Comissão Política Federativa, e Ana Marisa Brandão, de São João da Madeira, foi eleita Presidente da Comissão de Jurisdição da Federação.

Na sessão de encerramento do Congresso, que contou com a participação de Jorge Sequeira, Vice-Presidente da Federação Distrital de Aveiro do PS, entre outros responsáveis políticos socialistas, e de Filipe Pacheco, Secretário Nacional da JS, Joana Sá Pereira apontou o emprego, o aumento do rendimento, a reforma da floresta e a requalificação e modernização da Linha do Vouga como as causas cimeiras da organização para o mandato.

“Hoje temos a segurança de viver numa república com regras, que no momento da comemoração de mais de quatro décadas da Constituição ela existe para ser respeitada e, mais ainda, para valer, de novo, como o projeto comum que é! Queremos um País que crie as condições para que tantos milhares possam ficar, e para que tantos e tantos possam voltar. Temos a responsabilidade de sermos um instrumento catalisador da ação da Juventude, que lute contra a abstenção política e que convoque a nossa geração para um compromisso social. Neste novo contexto, a Juventude Socialista tem de conseguir, no quadro da sua atuação fraterna e solidária, mas simultaneamente autónoma, face ao Partido Socialista, ser o principal agente na luta pela emancipação da nossa geração, defendendo incansavelmente o modelo de sociedade que propomos, contra a suspensão e destruição de pilares essenciais da Democracia” salientou a nova Presidente eleita.

Joana Sá Pereira, torna-se a primeira mulher a presidir à Federação Distrital de Aveiro da JS, tem vinte e quatro anos e foi eleita no passado mês de outubro, também, Presidente da Assembleia de Freguesia da Pampilhosa. Durante quatro anos liderou a Juventude Socialista na Mealhada, tendo-se despedido desta estrutura no passado dia 4 de Novembro. No associativismo estudantil, Joana Sá Pereira integrou a Direção do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra e foi representante dos estudantes na Assembleia de Faculdade da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

“Os jovens socialistas do distrito de Aveiro constituem hoje parte da maior e mais decisiva organização política de juventude em Portugal que liderou importantes transformações sociais. A Juventude Socialista é hoje uma organização de promoção da igualdade e de liberdade, mas também de justiça social. Terá de estar no futuro, tal como esteve no passado, à altura das responsabilidades, projetando novas e importantes conquistas. Num quadro de franca evolução social, devemos assumir o compromisso inequívoco de dizer presente às exigências dos atuais desafios. Urge derrubar o muro entre quem tem os direitos todos e quem não tem direitos nenhuns. A nossa geração precisa de ver garantidos direitos como um emprego estável e digno, a possibilidade de formar uma família ou de conseguir um alojamento a preços razoáveis. O nosso futuro não pode ficar suspenso”, frisou Joana Sá Pereira no seu discurso de tomada de posse.

Os novos órgãos da Federação Distrital de Aveiro da JS eleitos no XIX Congresso Federativo liderarão a organização política jovem aveirense até dezembro de 2019