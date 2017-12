Requalificação da escola secundária Júlio Dinis, em Ovar, com 1,5 milhões de euros de fundos europeus 19 dez 2017, 09:42 O acordo de colaboração com o Governo para a requalificação e modernização das instalações da Escola Secundária Júlio Dinis, em Ovar, prevê um apoio de 132.352 euros. Uma obra a executar no âmbito do Programa Operacional Regional CENTRO 2020. Está asegurado o pagamento de metade do valor da contrapartida pública nacional da empreitada de ampliação e modernização da escola, a transferir até 2018. Ao município compete assegurar 132.352 euros por conta da elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades para a requalificação e modernização do edifício e dos arranjos exteriores . Assim como assumir o encargo com comparticipação pública nacional da empreitada no montante que exceda o valor atribuído pela tutela. O custo da empreitada de modernização da Eecola é estimado em 1,7 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões aseegurados pelos fundos europeus. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)