Oliveira do Bairro: Maioria CDS preparou orçamento com "constragimentos financeiros" herdados do mandato anterior 18 dez 2017, 19:32 O orçamento da Câmara de Oliveira do Bairro para 2018 é "marcado por constragimentos financeiros", assume a maioria CDS, que aposta na "boa gestão dos recursos."



As "Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal" foram aprovadas pelo executivo com os votos a favor dos autarcas eleitos pelo CDS e da vereadora independente Susana Martins, duas abstenções dos vereadores do PSD e o voto contra do vereador do UPOB.



O documento apresenta um orçamento para o próximo ano no valor de 19,4 milhões de euros, menos cerca de 1,7 milhões do que o aprovado para 2017.



Segundo uma nota de imprensa, a proposta "reflete a adequação da estratégia a constrangimentos orçamentais verificados e compromissos assumidos no mandato anterior que obrigam a moderar a ação do executivo em funções há cerca de dois meses."



A Câmara liderada por Duarte Novo assume, por isso, que não será possível a implementação, "desde já, de muitas das ações pensadas e preparadas na base eleitoral que elegeu este Executivo, não podemos deixar de afirmar que essas ficarão apenas à espera da oportunidade para a sua concretização, seja pela libertação de meios seja pela oportunidade de financiamento comunitário."



Segundo o edil, "apesar dos constrangimentos financeiros que implicam muita prudência nas opções de investimento e na gestão da despesa corrente (…) as nossas prioridades serão sempre o crescimento económico, o emprego, a qualidade de vida e a edução, de forma a sermos um concelho atrativo, dinâmico e sustentável”. “Move-nos o equilíbrio financeiro, assente no rigor e na eficiência, com vista à implementação de uma série de ações e investimentos, que tragam uma autarquia mais amiga do investidor, do trabalhador e do munícipe."



Investimentos previstos



No âmbito dos compromissos assumidos no anterior mandato, mormente os definidos no “Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial” da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), estão previstos para Oliveira do Bairro investimentos na reabilitação e ampliação da EB2.3 Dr. Fernando Peixinho, em Oiã, cuja execução iniciar-se-á em 2018, na implementação de medidas de eficiência energética nas Piscinas Municipais e ainda no Centro de Saúde – Extensão da Palhaça e na Unidade de Saúde Familiar da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, projetos que, apesar de não terem financiamento comunitário assegurado, são considerados prioritários.



O plano para 2018, prevê ainda a continuidade das 12 ações previstas no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Oliveira do Bairro (cidade), a intervenção no Parque Subterrâneo e o acesso da Praça do Cruzeiro ao Edifício da Junta de Freguesia e o Pavilhão Desportivo, na Freguesia de Oiã, o Estudo Urbanístico do Rebolo (Palhaça), a criação de infraestruturas para a Feira de Bustos, na União de Freguesias de Bustos Troviscal e Mamarrosa (UFBTM), e os já referidos Centro de Saúde – Extensão da Palhaça e Unidade de Saúde Familiar da UFBTM.



No âmbito do Desenvolvimento Económico, a proposta prevê a criação de condições para a captação de investimentos nacionais e estrangeiros, “que tirem partido da situação geográfica privilegiada do Concelho”, requalificando e expandindo as zonas industriais. O documento defende ainda como "prioritária a elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico, Promoção do Investimento, do Emprego e do Empreendedorismo." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

