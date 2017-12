A quantidade de sedimentos a dragar no âmbito do desassoreamento da Ria foi reduzida para acautelar impactes da obra, nomeadamente ambientais.

Os 916.986 metros cúbicos previstos no anteprojeto passam para 736.768 metros cúbicos.



Indicação constante do resumo não técnico do segundo relatório de avaliação da conformidade ambiental do projeto de execução (RECAPE) colocado recentemente em consulta pública (consultar aqui).



A transposição de sedimentos para otimização do equilíbrio hidrodinâmico na Ria de Aveiro abrange os canais de Ovar até ao Carregal, Ovar até Pardilhó, Murtosa, Ílhavo, Lago do Paraíso e a zona central da Ria.



Os mais recentes ajustes devem-se, sobretudo, à necessidade de dar cumprimento a exigências da Declaração de Impacte Ambiental (DIA).



A maior redução ao previsto no anteprojeto ocorre na Zona Central da Ria, de 138.398 para 52.175 metros cúbidos.



Quanto aos locais para colocar os sedimentos, dos 56 depósitos previstos foram eliminados 37 e mantidos 47, entre depósitos ajustados (27) e novos depósitos (20).



A área de ocupação passou a ser mais alargada, de 110 hectares face a 95 hectares iniciais, por imposições da DIA. Ao longo dos 85 quilómetros de extensão, devem ser usadas zonas "preferencialmente" em área de Domínio Público Marítimo "e só em casos justificados na margem emersa ou no leito da Ria".



Potenciais impactes sobre a ecologia e os utentes da Ria "muito reduzidos ou mesmo inexistentes"

O prazo de execução dos trabalhos nos três canais da zona norte da Ria (Canais de Ovar até ao Carregal, de Ovar até Pardilhó e da Murtosa) deverá atingir sete meses, com dragagens entre março e junho, por questões ambientais.



Já para os canais da zona centro e sul da Ria (Canais de Ílhavo, do Lago do Paraíso e Zona Central da Ria), prevê-se um prazo de execução de cerca de seis meses.



Decorrem trabalhos de prospeção arqueológica dos locais de deposição, tendo sido identificados três novos sítios de interesse, mas com impactes não significativos.



Não se prevê, de resto, que as margens da Ria a utilizar possam conhecer alterações significativas pela acumulação de sedimentos, pelo contrário os depósitos podem ajudar a combater a erosão deste locais em zonas de cotas baixas.



A execução entre o Outono e o Inverno faz com que os potenciais impactes sobre a ecologia e os utentes da Ria "sejam muito reduzidos ou mesmo inexistentes."