Uma equipa da Universidade de Aveiro conquistou o terceiro lugar no concurso BfK IDEAS, que é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior através da Agência Nacional de Inovação (ANI)



O projeto Power Phoenix Grid – Scale Battery foi apresentado por alunos do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA) e propõe uma bateria de estado sólido direcionada para um armazenamento em rede, de baixo custo, elevada densidade energética e segurança.



O i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde venceu o concurso com o projeto MyRNA Diagnostics. Trata-se de um kit capaz de detetar e quantificar um painel específico de biomarcadores moleculares numa amostra de sangue, com o intuito de permitir um diagnóstico quantitativo e uma melhor monotorização da depressão.



Para além do acesso a um programa de aceleração em ciência e tecnologia, os três vencedores do concurso BfK IDEAS 2017 irão usufruir do serviço de diagnóstico de Propriedade Industrial ao projeto, com o apoio da Patentree – Intellectual Property.



O primeiro classificado terá ainda acesso a serviços de consultoria especializada e depósito de um pedido provisório de patente nacional.



O BfK IDEAS é uma iniciativa do Programa Born From Knowledge (BfK), um programa de valorização do conhecimento científico e tecnológico promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior através da Agência Nacional de Inovação (ANI).



A missão deste programa é promover, divulgar e premiar a produção de conhecimento e inovação em Portugal, dando visibilidade ao investimento em Ciência e ao seu impacto económico e social.