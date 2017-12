Até 30 de dezembro, a Câmara Municipal da Murtosa promove a iniciativa “Natal na Alameda”, que celebra o espírito natalício com um conjunto alargado de atividades, especialmente direcionadas para as crianças, com entrada livre.



O centro da animação será uma tenda gigante, montada em frente ao edifício dos Paços do Município, com insufláveis, ateliês temáticos, atividades lúdicas e uma feirinha de natal. A Casa das Gerações – Biblioteca Municipal recebe também sessões de cinema infantil.



A animação natalícia estender-se-á, igualmente, à Torreira, com atividades lúdicas e projeção de filmes para as crianças, que terão lugar na "Casa do Pescador", uma nova infraestrutura criada nas antigas instalações do pré-escolar da Torreira, junto ao espaço ArteViva (mais informação).