Silvestre Pestana (1949, Funchal, Madeira) é uma das figuras mais radicais da arte contemporânea portuguesa.

Uma exposição sobre a sua obra está patemte no Núcleo de Arte da Oliva, em S. João da Madeira até 15 de abril de 2018.



Sob o título “Silvestre Pestana: um artista de contraciclos”, expõem-se trabalhos recentemente integrados na Coleção de Serralves e obras pertencentes ao artista, sublinhando “o seu uso pioneiro do desenho, da colagem, da fotografia, da escultura, da instalação, do vídeo e da performance na análise das relações entre a sociedade, arte e tecnologia”, como se lê na informação disponibilizada pelo Núcleo de Arte da Oliva.



Poeta, artista visual e performer, Silvestre Pestana “criou desde finais dos anos 1960, através de uma grande diversidade de meios, uma prática artística irredutivelmente singular”, que os visitantes do Núcleo de Arte da Oliva vão agora poder constatar.



Com produção da Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, esta exposição, cuja inauguração é aberta ao público em geral, integra-se num programa de exposições e apresentação de obras da Coleção de Serralves que visa tornar o acervo acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país.



Esta nova exposição vem somar-se a outras duas patentes no Núcleo de Arte da Oliva e que têm por base as grandes coleções que aí se encontram em depósito. Assim, até 1 de abril de 2018, é possível ver “Limiar da Vida”, com obras de arte contemporânea da Coleção “Norlinda e José Lima”. Até 7 de abril, o público pode visitar também “In and Out of Africa”, que apresenta quase uma centena de obras de arte bruta de artistas de origem africana integradas na Coleção “Treger/Saint Silvestre”.



O Núcleo de Arte da Oliva, em S. João da Madeira, está aberto ao público de terça a domingo, das 10h30 às 18h00.