Os municípios estão a dinamizar a criação de uma plataforma de atração de investimento com diversa informação online da Região de Aveiro.



O Projeto InterAveiro envolve como parceiros a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) e a Universidaded de Aveiro (UA).



As autarquias foram desafiadas a unir esforços com o tecido económico com o objetivo de "afirmar Aveiro enquanto região empreendedora e competitiva, promovendo-a como centro de saber-fazer e evidenciando a sua dinâmica empresarial."



A CIRA entende que "o crescimento e competitividade" estão "diretamente relacionados com a capacidade de atrair novos investimentos, bem como de promover as suas potencialidades e valências a nível internacional."



O projeto visa a criação de uma plataforma de atração de investimento, que será uma ferramenta a disponibilizar às empresas e promotores de negócios nacionais e estrangeiros.



Será possível, por exemplo, um investidor pesquisar os espaços empresariais disponíveis, com acesso a área, preço, infraestruturas, equipamentos ou acessibilidades.



A plataforma disponibilizará mais informação diversa, como regulamentos dos espaços empresariais, requisitos e condições de instalação.



A aposta dos promotores é "interligar um conjunto significativo de informação georreferenciada, apoiando os investidores na determinação da localização ´ótima´ para o desenvolvimento da sua atividade."



Ao mesmo tempo, ajudará as Câmaras Municipais na gestão dos seus espaços empresariais, promovendo o desenvolvimento económico da região.



A CIRA deseja explorar ainda "as complementaridades e potencialidades" dos municípios, permitindo "a dinamização do investimento, a internacionalização, o aproveitamento de oportunidades de negócio e o fomento tecnológico adequados aos interesses da região."



Para isso, a plataforma irá apostar em dar visibilidade a ofertas de parques empresariais, condições logísticos ou tecnológicas dos municípios associados.