Em visita às instalações do posto da GNR de Cesar, a delegação de Oliveira de Oliveira de Azeméis do PCP pode constactar as dificuldades que os militares da GNR de Cesar se debatem diariamente quer por falta de meios humanos, quer por falta de meios físicos.



Inicialmente este posto estava condenado a encerrar mas, entretanto, a actual Secretaria de Estado Isabel Oneto garantiu estarem a reavaliar a situação para verem qual o fim a dar a este posto.



A verificar-se a extinção do Posto de Cesar, os seus militares seriam transferidos para os postos de Oliveira de Azeméis e de Cucujães, o que agravaria a falta de proximidade com a população do nordeste de Oliveira de Azeméis nomeadamente as freguesias de Cesar, Nogueira do Cravo, Macieira de Sarnes, Carregosa e Fajões do Concelho de Oliveira de Azeméis, e as freguesias de Fermedo, S. Miguel Mato e Escariz do Concelho de Arouca, responsabilidade do posto da GNR de Cesar na actualidade.



Uma vez que persiste a falta de meios físicos, o PCP considera que a solução definitiva passa pela construção de um posto criado de raiz para continuar a servir a população do Nordeste do concelho de Oliveira de Azeméis, uma vez que as instalações alugadas desde há 30 anos não possuem os requisitos mínimos para o seu bom funcionamento, note-se que neste local já funcionou um restaurante e o edifício nunca sofreu obras de melhoramento.



Existe um terreno, que seria cedido pela Junta de Freguesia, no entanto e no decorrer dos anos e com as actuais exigências de construção, este terreno deixou de ser viável.



O PCP irá levar esta questão à Assembleia da República para que o posto da GNR de Cesar não caia no esquecimento.



PCP Oliveira de Azeméis