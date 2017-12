"Aveiro na Moda" elege as melhores montras de Natal com ajuda do Facebook 16 dez 2017, 17:13 O tradicional "Concurso de Montras de Natal" promovido pela Associação Comercial de Aveiro no âmbito do evento "Aveiro na Moda" tem uma novidade este ano.



A organização critou uma nova categoria da "Montra mais Popular" entre os seus associados.



"Esta iniciativa tem como objetivo promover o comércio local de modo a envolver as casas comerciais e os seus clientes na rede social Facebook, mostrando a sua montra e elegendo a mais votada", refere uma nota de imprensa.



Segundo explica a Associação Comercial de Aveiro, apenas algumas montras serão fotografadas e publicadas na página de Facebook "Aveiro na Moda", dando o mote de partida.



Os comerciantes são desafiados a colocarem fotografias das suas montras para constarem da eleição.



O vencedor será o autor da fotografia com mais likes até ao dia 6 de Janeiro de 2018.



