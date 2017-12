O Beira-Mar tem, este domingo à tarde, uma deslocação á cidade de Esmoriz, previsivelmente muito difícil, a contar para a 13ª jornada do campeonato distrital maior.



A viagem até ao estádio da Bairrinha sucede depois da controversa derrota na receção ao Lamas.



O jogo da jornada anterior foi suspenso ao intervalo, com a formação da casa a perder por 0-1, na sequência de agressões à equipa de arbitragem.



Os aveirenses vão procurar quebrar um ciclo comprometedor iniciado com a derrota sofrida em Castelo de Paiva (2-1).



O embate em Esmoriz coloca frente a frente duas equipas em igualdade pontual (22 pontos) num trio que inclui ainda o Lamas, todos na terceira posição (mais informação).



A formação da Barrinha vem de uma derrota no reduto do líder do Lourosa por 2-1.



Na antevisão divulgada pelo site do Beira-Mar, o treinador da equipa aurinegra não escondeu que o desfecho do último jogo não era esperada. Apesar disso, Cajó acredita que a equipa pode dar uma boa resposta em campo, mesmos pressionada pelos resultados.



"O que é importante é estarmos juntos. Ficámos mais distantes de onde queremos estar, mas nada está perdido. Os jogadores estão convitos disso. De certeza absoluta que se fizermos o que está ao nosso alcance, somando vitórias, vamos conseguir chegar lá. Temos de fazer o nosso, que é ir conquistando os três pontos domingo a domingo. Cada jogo é uma final", referiu o jovem técnico que passa a fase mais difícil desde que assumir as rédeas da equipa sénior.

Fora dos eleitos para Esmoriz estão André Nogueira, Cancela, Pedro Almeida e Mucha.