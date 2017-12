Gafanha e Beira-Mar com mais atletas inscritos na AFA 15 dez 2017, 16:32 À data de hoje, os filiados GD Gafanha, Sport Clube Beira-Mar e Associação Desportiva Sanjoanense ocupam os três primeiros lugares no ´Top Ten´ dos clubes com mais atletas inscritos na Associação de Futebol de Aveiro, com 355, 354 e 342, respectivamente.



A Associação Desportiva Sanjoanense, o Clube Desportivo Feirense e o Lusitânia de Lourosa FC ocupam os três primeiros lugares do Top Ten do Futebol (ver informação AFA). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

