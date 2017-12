Carnaval de Estarreja vai "mudar substancialmente, para melhor" - Presidente da Câmara 15 dez 2017, 15:24 O Carnaval de Estarreja é assumido pela Câmara local "como um evento âncora" da "nova estratégia da política cultural municipal".



Orientação expressa no protocolo assinado hoje com a Associação do Carnaval de Estarreja (ACE).



A edilidade refere também que os festejos constituem "um forte fator de atratividade turística ao município, alavancando a dinâmica da economia local."



Por isso, decidiu chamar a si as rédeas da organização, disponibilizando um apoio de 130 mil euros aos grupos.



O evento vai alargar a sua ocupação para o Parque Municipal do Antuã, que será transformado no Sítio do Carnaval.



"É o primeiro passo de uma nova etapa que vimos preparando. Queremos mudar substancialmente o carnaval, creio que para melhor, calculámos bem isso. É natural que os festejos carnavalescos passem a ser produto relevante para o turismo em Portugal", disse o edil Dimantino Sabina falava após a formalização do protocolo.

