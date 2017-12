UA "nasceu em terreno fértil" - Presidente da República 15 dez 2017, 14:08 O Presidente da República aproveitou o 44º aniversário da Universidade de Aveiro (UA) para elogiar o papel das instituições de ensino superior no País.



"Ser-se mais e melhor é hoje saber-se mais para saber fazer melhor, sobretudo saber realizar de modo integral as pessoas concretas, singulares, irrepetíveis, que formam as comunidades. Por aqui passa o abismo entre as sociedades do futuro e as sociedades só do passado ou fugazmente só do presente", afirmou, lembrando as diferenças e o caminho percorrido desde 1973, após a "inventiva de Veiga Simão", o então ministro que ficou ligado à criação da UA.



"Por aqui passará a nossa gesta de criar amanhãs mais prósperos, mais justos e com mais cabal realização pessoal e coletiva", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.



Os obstáculos enfrentados pelas instituições não foram esquecidos, mas o Chefe de Estado vê como mais importante prosseguir a missão. "Claro que haverá sempre conjunturas complexas ou fluídas, anseios adiados, necessidades preteridas - a que ninguém poderá estar a alheio -, mas a academia sabe que tem do seu lado um trunfo, a perdubalidade, a indispensabilidade, quando outros, mesmos mais influente, passam", vincou.



Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que a UA "nasceu em terreno fértil, central, socialmente coeso, cívico, liberal e democrático como poucos, entrosando cidade e campo, ligando saber e fazer, escola e empresa", afirmando "sem complexos e angústias, diversa, inovadora, explorando sendas pioneiras." Por isso, 44 anos volvidos, em nome de Portugal, agradeceu a Reitores, professores, funcionários e alunos.



O Presidente deixaria ainda uma palavra especial ao Reitor Manuel Assunção a poucos meses de terminar o último mandato, agradecendo "anos de devotada missão e inteligente labuta, ao serviço da academia, da cidade, da região e do País." Notícias Relaccionadas 15 dez 2017, 11:47 Reitor da UA critíca políticas "stop and go" no Ensino Superior "com elevadíssimos custos de contexto" Classifique esta notícia: Sem classificação

