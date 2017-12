O reitor da Universidade de Aveiro (UA) criticou hoje "a duplicidade de comportamentos" do Governo para com o Ensino Superior, considerando "um descalabro" as consequências dos cortes orçamentais nos últimos anos.



Manuel Assunção falava esta manhã no início da cerimónia comemorativa do 44º aniversário da instituição que decorre na presença do Presidente da República.



O tempo presente das universidades, com "uma missão cada vez mais alargada" e uma "teia multivariada de deveres", torna, no entender do reitor,"deveras complexa a tarefa", agravada por outros obstáculos.



"Escusávamos era de acrescentar dificuldades adicionais tipicamente portuguesas. Enaltece a importância do conhecimento, mas em seis anos reduziu-se o financiamento do Ensino Superior em mais de um terço, um descalabro", alertou.



Manuel Assunção criticou o desrespeito pela autonomia, ao impor-se como as instituições devem ser geridas "em total desrespeito e incompreensão pela gestão de instuições que o Estado financia em alguns casos abaixo de 50%."



Sobre a cativação de verbas deu um caso: "deseja-se o aumento de projetos financiados, mas cerceia-se a utilização das verbas", nomeadamente para adiantar verbas destinadas a encargos como a componente nacional de projetos comunitários para garantir o normal funcionamento dos programas.



Manuel Assunção criticou ainda as mudanças constantes de políticas, "um stop and go com elevadíssimos custos de contexto", o que sucede também com o estatuto fundacional, que "avança, depois trava e agora talvez avance outra vez". Existe uma "legítima preocupação com emprego ciêntífico" mas as universidades assistem "à retirada de condições" para acolher mais investigadores.



Aludiu também "à recente embrulhada ou equívoco" com compromissos "ao mais alto nível" de transferências de verbas ainda por satisfazer, o que, no entender do Reitor, "encerra muito desta duplicidade de comportamentos" para a qual pede clarificação, de forma que "haja honra e bom senso", temendo, "desvios para outros compromissos".



Em concreto, os receitas da reprogramação dos Portugal 2020 poderão "favorecer interesses mais imediatos e menos estratégicos", disse, pedindo, neste caso, a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa. "Concerteza que o sr. Presidente nos vai ajudar nesta questão".

Sobre o momento atual da UA, o Reitor fez ponto de situação que reflete "a espiral de reforço positivo contínuo."



Manuel Assunção, que está a terminar o mandato, assumiu uma nota de "emoção" no 44º aniversário que pretendeu-se vincar com o doutoramento Honoris Causa atribuído a Olga Roriz, bailarina e coreógrafa. "A arte é uma fonte emocional por excelência", disse, agradecendo o "superior apadrinhamento do Presidente afectivo e dos afectos, que sublinha muito apropriadamente os propósitos."

Um campus de inovação de 150 hectares "com a UA no centro"

De 2017 o "mais importante foi recuperar política de recursos humanos", com "rejuvenescimento" dos quadros (funcionários e corpo docente) e contratação de uma dezena de investigadores.



"Um ano muito fértil" não só na investigação como na cooperação empresarial, tendo merecido também referência a abertura do Ecomare.



O Reitor sinalizou o trabalho para a criação do Centro Académico Clínico, a instalação do Parque de Ciência e Inovação ou a consolidação da incubadora com 150 empregos num "campus de inovação" de 150 hectares "com a UA no centro".



Constatou na frente do ensino a maior taxa de ocupação de vagas, com uma centena de alunos de mérito excepcional, o que sucedeu pela primeira vez, "mais e melhor ação social" e o "constante crescimento" de alunos estrangeiros. Representam 12 por cento, vindos de 88 países, número recorde (ouvir resumo do discurso nas galerias relacionadas).

(em atualização)