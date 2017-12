Árvores de Natal também se fazem com rolhas e garrafas de espumante 14 dez 2017, 22:22 Milhares de rolhas e garrafas de espumante serviram para ornamentar árvores de Natal inéditas no distrito de Aveiro. A cidade capital continua a ter a maior do país, iluminada por quase meio milhão de luzes. Em Águeda, é garantida a presença do maior Pai Natal do mundo, do tamanho de um prédio de sete andares. Motivos que tornarão difícil decidir o que visitar.



Num concelho onde "a tradição corticeira é muito grande", por força de laborarem ali algumas das maiores indústrias mundiais de transformação ligadas ao sector, a principal árvore de Natal só podia ser mesmo construída com um tipo de material.



A comissão de festas de São Paio de Oleiros, em Santa Maria da Feira, resolveu erguer, este ano, uma das grandes atrações locais da quadra. A curiosidade dos visitantes está a ser uma boa ajuda afim de angariar receitas para as atividades.



O objetivo foi alcançado: a maior árvore de Natal do mundo em rolhas de cortiça está a arrastar até ao adro da igreja paroquial muitos curiosos com as imagens, entretanto, a serem viralizadas pelas inevitáveis partilhas nas redes sociais.



"Não era para ser tão grande, mas parámos aos 20 metros e está lá 120 mil rolhas. As empresas do ramo aderiraram ao desafio, se tivessemos 40 metros de altura não iriam faltar fornecedores", disse Jorge Santos, da comissão de festas.



"Uma forma especial de comemorar a quadra natalícia e homenagear as pessoas de cá que estão envolvidas com a cortiça, os operários e as empresas, tem um grande peso económico", acrescentou um dos promotores da animação.



A comissão de festas da vila coloca, assim, novamente São Paio de Oleiros no mapa, depois de durante muitos anos ali ter sido montado o chamado presépio da Cavalinho, que ainda é o maior do mundo segundo o livro dos recordes do Guinnes, formado por 10 mil figuras, que ficou totalmente destruído por um incêndio em julho de 2016.



A sul, na Bairrada, o município de Anadia não poderia deixar de aproveitar o estatuto de ´capital do espumante´ para alegrar o Natal e antecipar bons motivos para brindes de passagem de ano.



Por estes dias, está exposta a maior árvore de Natal, que se saiba, construída com garrafas de espumante... vazias para não levar a tentações. São oito metros de altura e três mil garrafas empleiradas para homenagear a região demarcada pioneira no nosso país na produção de vinho espumante. A árvore está no centro de um roteiro natalício que inclui ainda outros motivos de animação, com a passagem obrigatória pela pista de gelo.



É, no entanto, a cidade de Aveiro, que continua a ostentar o título de maior árvore de Natal do país. Colocada junto ao lago da Fonte Nova, arrasta, pelo tamanho e iluminação, muitos visitantes, todas as noites, que seguem o percurso a pé, junto ao canal do Cojo.



A instalação em metal tem 50 metros de altura e 400 mil lâmpadas do tipo led. No topo, a fazer a vez de uma estrela tradicional o ex libris da cidade e região da Ria de Aveiro, um barco moliceiro. A inauguração das luzes de Natal, este ano, ficou marcada por um inédito desfile de pais natal em moliceiros pelos canais citadinos.



O município de Águeda preferiu manter a animação da quadra por conta do maior Pai Natal do mundo, com direito a recorde no Guinnes, que conseguiu, desde que chegou, há três anos, atrair sempre curiosos, muitos deles vindos de fora do concelho. Ninguém fica indiferente à altura (21 metros) e brilho proporcionado por 250 mil lâmpadas. Um investimento de 40 mil euros com retorno, já que dinamiza o pequeno comércio e restauração e evitar a fuga da população para cidades vizinhas, como era habitual.

